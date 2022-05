Cade a terra mentre fa escursione a Donato, ferita una donna di 75 anni

Una donna di circa 75 anni rimane coinvolta in un incidente di montagna e viene trasportata in ospedale. Il fatto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, 14 maggio, sopra il parcheggio di Donato: stando alle ricostruzioni di rito, la biellese era impegnata in un escursione insieme al marito quando, per cause da accertare, è caduta a terra e si è procurata una sospetta frattura ad un arto inferiore.

Lanciato l’allarme, si è portato sul posto il personale del Soccorso Alpino: dopo averla imbarellata, i tecnici l’hanno accompagnata fino all’ambulanza, dove è stata assistita dal personale sanitario del 118.