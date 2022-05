Albero crolla in mezzo alla strada per il temporale, Vigili del Fuoco a Bioglio (foto di repertorio)

Una pianta crolla in mezzo alla strada a causa del temporale di questa notte e alcuni automobilisti segnalano l’accaduto. Il fatto è successo a San Francesco di Bioglio: intorno alle 11.30 di oggi, 14 maggio, i Vigili del Fuoco si sono portati sul posto per rimuovere l’albero e rimettere in sicurezza l’arteria stradale.