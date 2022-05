A Masserano una lite degenera in insulti alle forze dell’ordine: fermata una donna (foto di repertorio)

Intervento dei Carabinieri a Masserano per una lite che, in pochi istanti, è degenerata. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 13 maggio: non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni del caso, i militari avrebbero cercato di calmare una 30enne.

Quest’ultima avrebbe prima cominciato a insultarli; poi, ad un certo, avrebbe pure tentato di colpirli. La giovane è stata fermata con l’accusa di resistenza e lesioni; ora, la sua posizione è al vaglio della magistratura competente.