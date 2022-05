La sorella carmelitana nel monastero Mater Carmeli di Chiavazza Suor Agata dell’Epifania dirà il suo "Sì" al Signore

Carissimi Amici del Carmelo, il periodo pasquale sarà arricchito da un evento molto bello, molto “pasquale”, la professione religiosa di Sr Agata.

Il cammino nel Carmelo è fatto a tappe: si cammina in comunità come sorelle e ci si aiuta a vicenda nel cercare di cogliere la presenza di Dio nella propria vita, ci si aiuta nel leggere nella propria storia i segni di amore di Dio. Sr Agata è arrivata da lontano: il Kenya non è proprio dietro l’angolo! Dio l’ha chiamata ad essere una contemplativa missionaria. Ha lasciato come Abramo la sua terra per arrivare nella terra promessa. Ha trovato a Biella il piccolo Monastero Mater Carmeli, ha trovato una fraternità che vive una cordata di preghiera e di solidarietà.