Vigliano, centro estivo per la scuola dell'infanzia: iscrizioni aperte fino a fine mese

Sono aperte fino a venerdì 27 maggio le iscrizioni al centro estivo per la scuola dell'infanzia. Il periodo di apertura sarà di 4 settimane, dal 4 al 29 luglio 2022.

Il servizio è affidato alla Cooperativa Tantintenti e sarà svolto con personale qualificato nei locali della scuola primaria di Amosso.

Capienza massima: 30 bambini. In caso di maggiore richiesta sarà data priorità ai nuclei in cui i genitori siano occupati in attività lavorative. Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente tramite form on line, accessibile dalla home del sito, con SPID o CIE. Per informazioni, ufficio scuole, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 12, tel 015512041, e-mail scuole@vigliano.info

Qui di seguito, alcune informazioni utili per i fruitori del servizio. Per la frequenza al centro estivo, ciascun bambino dovrà essere dotato di uno zainetto contenente: il cambio giornaliero del vestiario dei bambini; un paio di ciabattine con suola in gomma; crema solare etichettata, cappellino, costume da bagno, asciugamano, anti zanzare.