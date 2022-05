Carriera e successi di Franco Soardo: dalla passione per le auto all’ingresso nel CdA di Logica SpA

Franco Soardo è l’attuale Managing Director di Logica SpA, concessionaria ufficiale FIAT, Jeep, Alfa Romeo, Lancia e Abarth, fondata nel 1998 e parte del Gruppo Intergea.

Nato a Torino nel 1966, Soardo completa gli studi superiori nella sua città natale, prima di iscriversi alla facoltà universitaria di economia e commercio, senza però portare a termine gli studi. Oggi vive a Biella, è sposato e ha due figli.

Accantonati gli studi, Soardo ha di fronte a sé due scelte: la possibilità di lavorare nell’impresa familiare, una fabbrica di pezzi di ricambio di macchine utensili, o quella di intraprendere un percorso professionale in autonomia, coltivando le sue doti di venditore. Soardo sceglie la seconda opzione, dando il via ad una brillante carriera, ricca di successi professionali, che gli ha permesso di abbinare la sua passione per le auto a quella per la vendita.

La prima esperienza nel settore delle automobili risale ai primi tempi dopo il conseguimento del diploma, quando Soardo inizia a lavorare in una concessionaria torinese, svolgendo diverse mansioni. Successivamente, dopo essere stato venditore e successivamente formatore per il gruppo Di Viesto, si trasferisce a Biella, dove lavora nella concessionaria Fiat, che verrà in seguito acquisita dal Gruppo Intergea. Dapprima ricopre il ruolo di venditore per poi diventare, nel 2003, brand manager e responsabile di sede, entrando così a far parte del CdA di Logica SpA.

Gruppo Logica SpA opera sul territorio biellese dal 1998 con l’acquisizione delle concessionarie Autovalsesia a Borgosesia e Nuova Sarca a Biella con il marchio Fiat e Fiat Professional e, successivamente, acquisendo le concessionarie Lancia e Alfa Romeo, diventando così l’unica concessionaria nella provincia a rappresentare i marchi FCA. Nel 2015 viene acquisito il marchio Kia, nel 2019 diventa concessionaria Opel e Citroen e dal 2023 rappresenterà anche il brand Peugeot.

“Anno dopo anno, basandoci sempre sui nostri valori cardine di professionalità, passione e meritocrazia, abbiamo aumentato sempre di più i nostri volumi, arrivando a vendere circa 5.000 auto all’anno” – afferma Soardo – “questo è stato possibile avendo sempre una visione orientata al cliente, per questo motivo abbiamo creato il sistema di acquisto “Sempre Nuova” che consiste nell’offrire al cliente, con una rata molto bassa, oltre all’auto, tutti quei servizi di assicurazione, estensione di garanzia, pack tagliandi, pneumatici invernali, indispensabili per l’utilizzo dell’auto”.

Mettendo da parte gli aspetti lavorativi, nella vita privata Soardo si è sempre preso cura della propria famiglia, stando accanto ai due figli, che oggi sono maggiorenni, nelle fasi salienti della loro crescita, dando loro sostegno e comprensione. Una grande passione, che porta avanti da molto tempo, è quella della bicicletta, che gli permette di gestire lo stress e di liberare la mente.