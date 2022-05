Viverone, un percorso alternativo per raggiungere il lago durante il Triathlon Olimpico

Domenica 22 maggio la strada provinciale 228, principale via per raggiungere il lago di Viverone, resterà chiusa dalle ore 09:30 alle 12 per consentire lo svolgimento del Triathlon Olimpico. Pertanto il Comune, tramite le sue pagine social, informa la cittadinanza circa il percorso alternativo da seguire per raggiungere il lido.



Sarà infatti la strada provinciale 419 a dare la possibilità di recarsi sulle rive del lago. Dalla rotonda di Roppolo bisognerà prosegue in direzione del centro del paese verso la rotonda di via Umberto 1; da lì si continuerà per via Gattinara, via Moglie e via Mondesco fino alla meta. Il percorso include un sottopassaggio vietato ai mezzi di altezza superiore ai 2 metri.