A Roppolo la presentazione di Life Insubricus: un progetto legato alla biodiversità

La natura come bene comune. Questo il nome e il concetto dietro l’incontro che avrà luogo al castello di Roppolo, nella giornata di domani, domenica 15 maggio. Organizzato dall’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, l’evento presenterà il progetto Life Insubricus e partirà alle ore 10 con i saluti dell’ente e della Regione Piemonte.



Alle 10:30 ci saranno gli interventi di vari esperti dei tecnici del progetto che parleranno di biodiversità. In seguito, alle ore 11:30, si svolgerà la consegna dei riconoscimenti ai proprietari terrieri che hanno aderito all’iniziativa. Concluderà la mattinata il rinfresco delle 12.



In caso di pioggia l’evento sarà trasferito al centro polifunzionale di Roppolo.