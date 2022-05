Mezzana Mortigliengo entra nell’albo soci dell’Accademia delle Arti e del Muro Dipinto

È ufficiale: il comune di Mezzana Mortigliengo entra a pieno diritto nell’albo dell’Accademia delle Arti e del Muro Dipinto’ di Orta San Giulio, in quanto luogo di rilevanza artistica e di interesse culturale.

Domani, sabato 14 maggio, sarà occasione di celebrare questo risultato in frazione Bonda, alla presenza del sindaco Alfio Serafia, del presidente della provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, del presidente dell’Accademia ed ex sindaco di Orta Frabrizio Morea e dell’artista Gastone Cecconello, anima di frazione Bonda.



Alle ore 10:30 gli ospiti saranno ricevuti in loco per i saluti mente, alle ore 10:45, avverrà la consegna al Presidente dell’Accademia delle Arti dell’atto deliberativo di iscrizione del Comune all’albo soci: “Siamo orgogliosi – commenta Serafia – di entrare a far parte di questa realtà. Il lavoro e l’impegno messi per la valorizzazione di frazione Bonda hanno dato i frutti desiderati”.



La giornata proseguirà con l’illustrazione del “Progetto Bonda” da parte del sindaco e la presentazione del progetto regionale “Le Vie dell’Arte: dai Paesi dipinti, alle Vie del cinema, della musica, dell’arte e della natura”. In conclusione, alle ore 12:30, ci sarà un incontro conviviale al circolo “Amici del laghetto”. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la sala consiliare del Municipio.