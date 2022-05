A Bioglio, storie di animali dalle favole del mondo con Teatrando

Negli spazi esterni di Villa Santa Teresa, tra le iniziative della rassegna “pianoTerra”, organizzata da BioglioCreArte e Biofarlab e collegata alla IX edizione di “Selvatica, arte e natura in festival”, domenica pomeriggio verrà proposto “Animali… in favola!”, un percorso in cinque tappe, per bambini e famiglie, che presenta scene teatrali e letture animate. Protagonisti assoluti dello spettacolo saranno gli animali, domestici e selvaggi, grandi e piccini, prede e predatori, innocui e feroci. Solo un paio di esseri umani si aggireranno tra lupi, cani, caprette, elefanti, rinoceronti, leopardi e sciacalli, ma anche bruchi, mosche, ragni e ranocchi.

I partecipanti, in piccoli gruppi, seguiranno un percorso nell’area esterna della villa, accompagnati da attori che impersoneranno delle guide naturalistiche e che, alla fine di ogni storia, forniranno informazioni, vere e scientifiche, riguardo ad alcuni degli animali che ne saranno protagonisti. Nelle favole, che sono elaborazioni letterarie e fantasiose, spesso gli animali sono infatti rappresentati in modo non fedele alla loro vera natura. In questi racconti, che hanno talvolta anche una finalità moraleggiante, diventano inoltre, loro malgrado, simbolo di vizi e virtù dell’umanità. Ecco perché, senza perdere il gusto per le loro strambe e divertenti avventure, può essere interessante conoscerne caratteristiche e comportamenti reali, insieme a qualche sorprendente curiosità.

Lo spettacolo sarà in scena Domenica 15 maggio, ogni 20 minuti, dalle 16.00 alle 18.00. L’ingresso è gratuito, ma occorre prenotare e scegliere l’orario di partenza, sul sito www.teatrandobiella.it oppure telefonando al 333.5283350. Si ricorda infine che sarà possibile visitare anche la villa, che presenta due sale con opere di Fulvio Platinetti e una stanza decorata con spettacolari “papier panoramique”. Saranno presenti anche delle installazioni artistiche di Nicoletta Feroleto.