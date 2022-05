Andorno: il sindaco Davide Crovella in visita al parlamento UE

Visita istituzionale al Parlamento Europeo di Bruxelles per una rappresentanza di sindaci del Piemonte, che accompagnati dall’europarlamentare ossolano della Lega Alessandro Panza hanno partecipato al confronto tra istituzioni, con un focus tematico sui bandi europei. Visita estemporanea anche alla municipalità cittadina dove la delegazione dei sindaci è stata ricevuta da Philip Close, sindaco di Bruxelles.

Hanno partecipato:

Sindaco Eraldo Botta VARALLO; Sindaco Alessandro Canelli NOVARA; Sindaco Marco Curto MONTEGROSSO D'ASTI; Sindaco Simone NosenzoNIZZA MONFERRATO; Sindaco Davide Crovella ANDORNO MICCA; Sindaco Simone Gallo FEISOGLIO; Sindaco Annalisa Ghella NEIVE; Sindaco Paolo Renaudi PEVERAGNO; Sindaco Federico Monti ARONA; Sindaco Daniel Cannati BEINASCO; Sindaco Diego Mele BORGONE SUSA; Sindaco Stefano Sertoli IVREA; Sindaco Alessandro Lajolo ROCCA CANAVESE; Sindaco Claudio Liera CAMBIASCA; Sindaco Carigi Davide BEURA CARDEZZA; Sindaco Valentini Mauro BOGNANCO; Sindaco Giovanola Paolo CRAVEGGIA; Sindaco Severino Marcella STRESA; Sindaco Tognetti Paolo MERGOZZO; Vicesindaco Bonzani Giacomo VILLETTE; Vicesindaco Francesco Rustichelli SESTRIERE; Consiglieri Gigliola Fracchia e Mariella Travaglini CASALE MONFERRATO

"È importante che gli eletti conoscano il funzionamento di tutte le istituzioni, - commenta Andrea Cane, che per la Lega Salvini Piemonte si occupa degli Enti locali - ciò permette un confronto vero e costruttivo per il territorio, che in questo caso è stato messo ancora una volta al primo posto. Ringrazio l’amico Alessandro Panza per aver concesso questa opportunità che di fatto evidenzia la finestra di dialogo tra Piemonte e Europa che, con il Pnrr si può trasformare in crescita economica e sociale. Come coordinamento degli enti locali della Lega del Piemonte sono orgoglioso di aver potuto contribuire con la partecipazione dei nostri Sindaci a questo importante appuntamento che apre di fatto un nuovo corso dei nostri eletti: terminata finalmente la pandemia è infatti ora di riprendere in presenza tutte le attività politiche ed istituzionali che attendono il nostro partito, sempre sotto la guida attenta e precisa del nostro Segretario regionale l’On Riccardo Molinari, prime fra tutte le sfide nelle grandi città Capoluogo di Alessandria, Asti e Cuneo, fino ai Comuni più piccoli dove saremo presenti con tanti candidati tesserati”.