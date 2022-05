Gara Ercole Farnese, vittoria per il biellese Antonio Enea

La gara di culturismo Ercole Farnese si è svolta domenica 1° maggio a Torino. L’evento ha aperto la stagione agonistica dell’IFBB 2022 e serve a qualificare i migliori atleti per il campionato che si svolgerà nel mese di luglio a Roma.

Antonio Enea, 35 anni, atleta del Fitness club Ponderano, ha partecipato alla gara della sua categoria, classic physique fino a 175 cm, ed è riuscito a vincerla. Antonio ha raccontato come è nata la sua passione per il bodybuilding che l’ha portato col tempo a gareggiare ai massimi livelli internazionali: “Ho cominciato 7 anni fa, un giorno, mentre ero in palestra, mi sono appassionato a questo sport e ho cominciato a praticarlo – ha detto - risultati sono stati fin da subito buoni e il mio preparatore mi ha convinto a proseguire con le gare”.

Il bodybulider ha rivelato quali saranno i suoi progetti per il futuro: “Per quest’anno non farò più gare perché sono stanco, ho già partecipato a diversi eventi anche internazionali come i mondiali. Per il prossimo anno devo ancora decidere a quali gare partecipare.”