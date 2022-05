Lampadari moderni negli ambienti rustici: Come donare un tocco di design alla propria casa

Si tende a considerare i lampadari moderni l’acquisto adatto soltanto se il proprio ambiente di casa rispecchia la stessa modernità; pochi invece sanno che, se scelti nella maniera corretta e posizionati in maniera strategica, i punti luce luxury possono “svecchiare” e dare un tocco di freschezza ad un ambiente rustico e vintage.

L’ambiente industrial, i soffitti ad arco, i mattoni a vista, il riciclo e il restauro di vecchi mobili oggi sono sempre più comuni. Il grande vantaggio di questa scelta stilistica è che l’ambiente non necessita di un totale restauro per essere reso abitabile ed accogliente e, in più, si fa del bene all’ambiente.

Per creare gli abbinamenti giusti tra punti luce e stanze di casa, Federica rimane sempre a disposizione dei clienti per aiutarli a trovare il prodotto giusto, effettuando sopralluoghi gratuiti e progettazioni personalizzate.

