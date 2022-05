I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana, 13-14-15 maggio

Ecco i principali eventi in programma nel weekend del 13-14 e 15 maggio nel Biellese.



Venerdì 13:



- Valle San Nicolao, festa di San Nicola, si inizia alle ore 14,45 con uno spettacolo dei bambini delle scuole e un aperitivo alle 18. La festa prosegue sabato e domenica con mostre, gara di scopa e spettacoli.



- Biella, palazzo Gromo Losa - convegno organizzato da Giovani Imprenditori CNA Biella e Impresa Donna di CNA Biella "Ri + Nascita: Giovani + Donne + Imprenditrici", ore:18

- Biella, istituto Eugenio Bona - Alle 20.45 nell’aula magna dell’Istituto “Urbex - Esplorazioni urbane” proporrà un viaggio fotografico alla scoperta di dimore, terme e fabbriche abbandonate del Biellese e del Canavese.



- Biella, Teatro Sociale - "Semplicemente Donna". A sostegno della Casa Rifugio per le donne vittime di violenza di genere e dei loro bambini, si terrà un concerto alle 21.

- Biella, Museo del Territorio - "Russia e Ucraina nella Geopolitica mondiale", una conferenza di Fdi con inizio alle 21

- Masserano – inizio Festa celtica di Beltane



- Da questa sera al via al Luna Park a Città Studi a Biella fino a domenica 5 giugno

- Oggi e domani nell'ambito delle attività legate alla mostra Biella Città Arcipelago, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto presenta una due giorni di talk, laboratori e convegni dedicati al "Learning Arcipelago" della comunità educante biellese.

Sabato 14:



- Valle San Nicolao, prosegue la festa di San Nicola. Tra gli appuntamenti una mostra in biblioteca comunale "Gita in Valsesia" dalle ore 14 alle 18; alle 15 è in calendario una gara di Scopa.



- Sala Biellese, al salone Pro loco in via Ottavio Rivetti 3, a cura della Casa della Resistenza e dell’IstorBiVc si terrà “Era nato sulla Serra d’Ivrea, terra bella ed avara. Sandro Delmastro (1917-1944), figura storica e personaggio letterario”.

- Biella: sabato 14 maggio alle 16.30 il museo di Biella propone il laboratorio didattico LuDus in fabula: curioseremo tra le vetrine della sezione archeologica e andremo alla ricerca dei giochi che hanno resistito al tempo e alle mode.



Domenica 15:



- Biella, via Graglia (Villaggio Lamarmora) - intitolazione via a don Gibello; ore: 11.45



- Masserano, galleria di palazzo dei Principi - presentazione libro "La luce dell'equatore"; ore: 15



- Bioglio, spettacolo di Teatrando “Animali… in favola!" che sarà in scena ogni 20 minuti, dalle 16.00 alle 18.00. Lo location è Villa Teresa.

- Sordevolo, chiesa Santa Marta - verso la Passione: inaugurazione mostra Phygital Exhibition; ore: 15

- Biella, Accademia dello Sport - Pedalata rosa. Ore 14: 00 apertura iscrizioni presso bar Pietro Micca ADP, THREETREES. (Corso Giuseppe Pella, 15. Biella. 13900.); Ore 15: 30 partenza del giro. Giro semplice e pianeggiante, di circa 6 km nel centro della città di Biella.

- Sordevolo, chiesa parrocchiale - Verso la Passione: concerto Ensemble Baroque; ore: 17.30

- Biella, palazzo Gromo Losa – alle 18, si parla di ghepardi con “Macchie in dissolvenza - Tracce di speranza per il mammifero più veloce del Pianeta?”, presentazione a cura del Cheetah Conservation Fund Italia, con Betty von Hoenning O’Carroll, Presidente dell’associazione nell'ambito della mostra Selvatica.