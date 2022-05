Alla scoperta del metaverso nei nuovi appuntamenti di Sellalab

Nuova iniziativa per approfondire le tematiche dedicate al mondo del metaverso e scoprirne il funzionamento. Sellalab, la piattaforma d’innovazione per startup e imprese del gruppo Sella, organizza due appuntamenti per giovedì 19 e martedì 31 maggio dalle ore 18 presso l’Auditorium del gruppo Sella in via Corradino Sella, cui sarà possibile partecipare anche in diretta streaming.

Nell’incontro del 19 maggio, verranno spiegate le caratteristiche del metaverso e perché la sua adozione è ritenuta oggi un’iniziativa strategica per molte realtà. Si affronterà anche il tema dei Non Fungible Token (NFT), tecnologia che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su catena di blocchi di un bene unico (digitale o fisico), attraverso l’illustrazione degli aspetti tecnici, i casi d’uso e le prospettive del mercato.

Nel corso dell’appuntamento del 31 maggio, si analizzeranno le opportunità che imprese e istituzioni, in particolare quelle finanziarie, potranno cogliere nel metaverso anche grazie alle nuove soluzioni sviluppate dalle startup e all’adozione di nuove regolamentazioni.

Relatore dei due incontri sarà l’esperto di innovazione Mariano Carozzi, Of Counsel di Annunziata&Conso e Chairman di Young Platform.

Entrambi gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. E’ prevista la partecipazione via streaming previa iscrizione nella sezione Eventi del sito www.sellalab.com dove è possibile anche consultare il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti.