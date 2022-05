Fondi di investimento: quali opportunità oggi con gli etf?

Gli Exchange Trade Fund (ETF) sono fondi di investimento a gestione passiva, quotati sulle principali borse mondiali. Questa tipologia di fondi ha l’obiettivo di replicare un indice di borsa, cercando di eguagliare o migliorare il suo benchmark di riferimento.

Negli anni questa tipologia di investimento è diventata sempre più diffusa e scelta da un numero crescente di investitori; nel 2003 gli ETF scambiati erano solo 276, oggi si è raggiunto e superato il numero di 7600. Anche la raccolta è andata di pari passo all'aumento della crescita del numero di ETF: i primi mille miliardi sono stati raccolti tra il 2003 e il 2013, per poi raggiungere e superare in pochissimi anni i 3.000 miliardi. Il 2021 ha prodotto una raccolta di investimento in ETF di 161 miliardi di Euro, con una crescita del +56% rispetto l’anno precedente.

Sempre più società di investimento, SGR e fondi, propongono ai propri investitori ETF; questo perchè questi fondi hanno delle caratteristiche che li rendono appetibili, dal punto di vista dei costi e dei risultati, oltre che essere facilmente sottoscrivibili (fonte: etf cosa sono a cura di Giocareinborsa24.com).

Le caratteristiche degli ETF: bassi costi e facilità di sottoscrizione

Gli ETF sono fondi comuni di investimento a gestione passiva; significa che non vengono prese decisioni di investimento da un gestore, ma i titoli che compongono un ETF vengono selezionati nel rispetto della composizione dell’indice di riferimento. La gestione è quindi passiva, molto spesso gestita in tutto o in parte da algoritmi. Tutto questo significa che con gli ETF i costi di gestione sono molto bassi, e la possibilità di rischio umano è praticamente nulla.

Gli ETF esistenti coprono ormai tutti i principali indici di borsa, oltre a tutti i settori azionari, obbligazionari e mondiali; la scelta è molto varia e i costi sempre molto bassi. Sono numerose le piattaforme di investimento online su cui poter investire in ETF; è importante selezionare quei broker che garantiscono bassi costi, un elevato livello di sicurezza e che siano in grado di offrire una buona scelta di ETF su cui investire.

Dove investire in ETF: eToro, XTB, Trade.com

Come visto, investire in ETF è estremamente vantaggioso dal punto di vista delle commissioni, ma è necessario selezionare un broker online che applichi bassi spread e che sia sicuro ed affidabile.

Tra i moltissimi broker presenti in rete, tre in particolare sono indicati come tra i migliori per questa tipologia di investimento: oltre ad essere molto sicuri, in quanto vigilati da organi di vigilanza riconosciuti a livello internazionale, applicano bassi spread e nessun costo fisso di gestione. Ognuno di queste piattaforme online ha delle peculiarità, che le fanno diventare tra le migliori presenti in rete.

eToro: il broker del copy trader

eToro è uno dei broker più conosciuto a livello mondiale; oltre ad essere affidabile e poco costoso, ha introdotto la possibilità di investire con il copy trader. Questa particolare strategia consiste nel poter investire copiando le strategie di investimento di trader esperti che si decide di seguire e copiare.

Per questo motivo eToro è particolarmente adatta anche a chi vuole investire in ETF, utilizzando o meno il copy trader; è possibile inoltre fare pratica utilizzando il conto demo gratuito.

XTB: la piattaforma di trading con un’elevata scelta di ETF

XTB è un broker online che offre, tra i numerosi strumenti finanziari, anche una buona scelta di ETF. Tra i punti di forza di questo broker online c’è la sua piattaforma di trading proprietaria, che è molto intuitiva e semplice nell'utilizzo, adatta a trader alle prime armi come a trader esperti.

Inoltre XTB offre numerosi videocorsi e strumenti di formazione, molto utili per imparare a fare trading ed approfondire le proprie conoscenze.

Trade.com: oltre 50 ETF con leva 1:5

Trade.com, broker online affidabile e sicuro, offre molti ETF tra cui poter investire, anche con una leva massima di 1:5.

Questo broker online mette a disposizione una piattaforma di trading user-friendly, che può essere personalizzata, per poter visualizzare i numerosi grafici e le statistiche, adatte per fare le corrette scelte di investimento.