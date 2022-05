Chimica, Pichetto: "In definizione protocollo intesa su Porto Marghera"

Si è svolta al Mise la seconda riunione tecnica per la discussione della bozza di protocollo di intesa sull'impianto petrolchimico Eni Versalis di Porto Marghera. All'incontro hanno partecipato, oltre al Mise e al Mite, anche la società Eni Versalis, gli enti locali (Regione Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Comune di Venezia) e le principali sigle sindacali.

Entro fine mese il Viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, convocherà il tavolo politico per ascoltare le posizioni di tutti gli attori in campo e valutare il testo del protocollo in fase di definizione, in relazione agli investimenti futuri della società ed ai temi occupazionali ed ambientali.

"La rilevanza della questione della chimica", ha affermato Pichetto, "rende necessaria, oltre allo specifico tavolo su Porto Marghera, anche la convocazione in tempi brevi di un tavolo generale, alla presenza di tutti i soggetti della filiera nazionale. Come Mise e come Governo stiamo lavorando a tutela della filiera della plastica e dell'industria petrolchimica italiana: e' nostro interesse auspicare, tra l'altro, un accordo tra Eni e Base. ll in modo da fornire ogni opportuna garanzia sul funzionamento del nuovo hub logistico di Porto Marghera".