È rimasta lievemente ferita la 26enne alla guida, rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 4 di oggi, 13 maggio, a Salussola. La giovane è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro autonomo.