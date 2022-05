Cavaglià: Camion urta auto che si ribalta, occupanti in ospedale FOTO

In via di accertamento le cause per cui un camion, questa sera intorno alle 10.30, ha urtato un'automobile, in via Santhià a Cavaglià, buttandola letteralmente fuori strada dove ha terminato la corsa capottata.

Gli occupanti, soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale, mentre i Carabinieri hanno provveduto ai rilievi e accertamenti di rito. I Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza il mezzo e il personale della pulizia strade ha provveduto a ripristinare la carreggiata che a causa dell'urto era invasa dal liquido fuoriuscito dagli automezzi.

Non sono note al momento le condizioni dei feriti.