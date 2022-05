Biella, Chiavazza: cade in casa, in suo soccorso Vigili del Fuoco e 118, FOTO

Cade nella sua abitazione e devono intervenire i Vigili del Fuoco e il 118.

Una residente a Biella Chiavazza in via De Amicis, questa mattina del 13 maggio intorno alle 9,45 è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco che, grazie all’ausilio dell’autoscala, hanno raggiunto il quinto piano dove si trovava per entrare nell'alloggio per permettere l'ingresso ai sanitari che se ne sono occupati per le cure necessarie e i trasporto in ospedale. A comporre il 112 è stata un'amica della donna che aveva ricevuto via telefono la richiesta di aiuto.