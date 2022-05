Fondazione Crb, "Cultura+": oltre 280 mila euro per le attività nel campo dell’arte e dei beni culturali

Riparte la cultura nel Biellese con una ricchissima varietà di progetti e proposte: sono infatti ben 58 le richieste pervenute alla Fondazione dalle diverse associazioni che operano nel settore in occasione del primo Bando cultura annuale.

Il costo totale dei progetti presentati ammonta a € 2.122.597 e la richiesta di finanziamento alla Fondazione è stata pari a € 472.465 di cui oltre 280 mila euro deliberati.

“La Fondazione registra con piacere la ripartenza della programmazione culturale sul territorio dopo l’emergenza covid e nonostante le nuove problematiche vediamo grandissima vitalità degli enti biellesi – commenta il Presidente Franco Ferraris – molti eventi stanno partendo e molti altri partiranno nelle prossime settimane animando il panorama culturale del territorio”.

Tra i principali aspetti valutati positivamente nell’assegnazione delle risorse disponibili spiccano le ricadute dell’iniziativa sul territorio in termini di sviluppo economico e capacità di attrare, interessare e coinvolgere un pubblico più ampio anche extra territoriale; la capacità di promuovere gli obiettivi della Agenda Onu 2030 in relazione con i mission Statement di Biella Città Creativa e la capacità di valorizzare luoghi del proprio territorio di particolare interesse storico artistico o non sufficientemente valorizzati. Grande attenzione viene data come sempre alla capacità di coinvolgimento di pubblici diversificati con particolare attenzione ai giovani, al fare rete e alla solidità delle iniziative grazie a cofinanziamenti.

Per il bando Cultura+ il contributo massimo richiedibile è stato pari a € 10.000. Tra le iniziative più interessanti finanziate segnaliamo “Contemporanea. Parole e storie di donne” e il festival Fuoriluogo entrambi nella fascia alta dei contributi attorno ai 10 mila euro, ma sono davvero molti i festival e le manifestazioni articolate che coinvolgeranno il territorio anche grazie al contributo della Fondazione. Tra le nuove realtà va citato il Progetto “Piano terra” del Comune di Bioglio che presenterà al pubblico la rinnovata Villa Santa Teresa e il parco in cui avranno luogo manifestazioni ed eventi a carattere artistico e la cui programmazione è inserita in quella di Selvatica – arte e natura in Festival. Tra i contributi più importanti i 10 mila euro assegnati a “Reload sound Festival” e il sostegno, attraverso alcuni contributi minori, a enti che animeranno l’estate biellese coma “Riva street art” o il “Festival del libro” al Ricetto di Candelo.

“Piccoli o grandi che siano i contributi sono stati erogati a progetti di qualità che mettono al centro la promozione del territorio in modo proattivo e integrato in logiche di sistema. – spiega il Segretario Generale Andrea Quaregna – Con questo bando abbiamo davvero voluto dare un contributo significativo alla ripartenza del Biellese attraverso la cultura, con particolare attenzione alla connessione tra iniziative e al rafforzamento di quelle storiche”.

Questo l’elenco completo delle richieste deliberate Bando Cultura+ (TOTALE € 284.400,00) SETTORI RILEVANTI - Arte, attività e beni culturali

€ 10.000,00 BI-Box - Biella, per la manifestazione ContemporaneA - Parole e storie di donne; € 10.000,00 Associazione StileLibero - Vigliano Biellese (BI) - per la manifestazione La fotografia al naturale; € 10.000,00 Associazione di Promozione Sociale Reloaders Vigliano Biellese (BI) - per la manifestazione Reload Sound Festival; € 9.900,00 Fuoriluogo ETS - Biella - per la manifestazione #fuoriluogo. città e cultura - ottava edizione; €10.000,00 Associazione Teatro Popolare di Sordevolo – Sordevolo (BI) - per la manifestazione Promozione e realizzazione "Passione di Sordevolo 2022"; € 8.500,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano siglato N.I.S.I.ArteMusica – Salussola (BI) per la manifestazione Suoni in movimento - Percorsi Sonori nella Rete museale biellese & Panorami Sonori; € 8.500,00 Diocesi di Biella – Biella - per la manifestazione 250 anni per il Biellese; € 8.500,00 Opera Pia Laicale San Giovanni di Andorno – Campiglia Cervo (BI) - per la manifestazione La Bursch in FestiVal - seconda edizione: il Barocco in Valle Cervo; € 8.500,00 Storie di Piazza APS - Bioglio (BI) - per la manifestazione Storie Biellesi 2022; € 8.500,00 Circolo Lessona - Lessona (BI) - per la manifestazione Ratataplan 2022 - 26esima edizione; € 8.500,00 Associazione Fatti ad Arte – Vigliano Biellese (BI) - per la manifestazione Artigianato d'eccellenza al Piazzo 2022; € 8.500,00 Fondazione Sella Onlus – Biella - per la manifestazione Premio Federico Maggia 2022. Imparare dal territorio. Giovani progettisti fabbricano spazi di conoscenza; € 8.500,00 Associazione Festival Musica Antica - Magnano (BI) - per la manifestazione Festival di Musica Antica a Magnano - 37° edizione; € 8.500,00 Innova per Impresa Sociale – Torino - per la manifestazione Making Stories - le stagioni di una città creativa; € 8.500,00 Biella Jazz Club - Biella - per la manifestazione Cinquantacinque Festival 2022; € 7.500,00 Fotoclub Biella – Biella - per la manifestazione Images. 365 giorni di fotografia - quarta edizione € 7.000,00 Anteo Impresa Cooperativa Sociale – Biella - per la manifestazione Memoria d’annata!; € 7.000,00 Comune di Bioglio – Bioglio (BI) - per la manifestazione PianoTerra - Bioglio incontra Selvatica Festival; € 7.000,00 Amici della Lana aps -Miagliano (BI) - per la manifestazione Wool Experience 2022; € 7.000,00 Mafalda – VocidiDONNE – Biella - per la manifestazione “Eco-Relazioni – Imparare ad usare l’empatia per ottenere una giustizia ambientale contro le discriminazioni sociali, civili, di orientamento sessuale e di genere.”; € 7.000,00 Società Musicale "Giuseppe Verdi" Aps – Biella - per la manifestazione La Banda: Orchestra del Nuovo Millennio - Stagione Concertistica 2022 € 6.500,00 Associazione Turistica Pro Loco di Occhieppo Inferiore – Occhieppo Inferiore (BI) - per la manifestazione Ventunesimo Exhibit 2; € 6.500,00 Associazione culturale Il Prisma – Trivero (BI) - per la manifestazione Festival dell'Eresia 2022 Terza Edizione; € 6.500,00 Associazione Il Contato del Canavese – Ivrea (TO) - per la manifestazione C’era una volta e ci sono ancora!; € 6.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Biella - per la manifestazione Sia Luce. Un percorso tra arte e spiritualità (sesta edizione); € 5.500,00 Associazione Culturale Nuvolanove - Milano - per la manifestazione Teatro in Valle - Va in scena la natura € 5.500,00 Associazione Culturale don Vittorino Barale - Masserano (BI) - per la manifestazione Atlante della memoria; € 5.500,00 Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale Biella odv – Biella - per la manifestazione Progetto culturale: Quanta bellezza, ognuno unico nell'essere speciale; € 5.500,00 Zero Gravità Villa Cernigliaro – Sordevolo (BI) - per arti e culture Associazione per la manifestazione la Rivoluzionaria Ironia di Fluxus - 60° Anniversario; € 5.500,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" - Biella - per la manifestazione Estate a Pettinengo 2022 - Fratelli tutti: storie, volti, suoni e sapori € 5.000,00 Università degli Studi di Torino – Torino - per la manifestazione Dante e il fumetto; € 4.500,00 Associazione Ajariot ets – Biella - per la manifestazione Progetto Artistico Comunitario "Il Cerchio"; € 4.500,00 Fondazione Olga e Lidia Barruscotto ved. Carlo Deambrosis Onlus – Biella - per la manifestazione Lettere dalla scuola; € 4.500,00 Associazione Piano BI – Pralungo (BI) - per la manifestazione Microsolchi 2022; € 4.000,00 Associazione Recontemporary – Torino - per la manifestazione Glitch: a journey through AR; € 4.000,00 Associazione Culturale Progetto Erios – Vigliano Biellese - per la manifestazione Erios Jazz Festival; € 4.000,00 Ente Manifestazioni Biella Riva – Biella - per la manifestazione Street Art Riva Festival 9' Edizione; € 4.000,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac - Biella - per la manifestazione XV Festival Teatro Giovani; € 3.000,00 Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri – Biella - per la manifestazione 400° anniversario della Canonizzazione di San Filippo Neri € 2.500,00 Comune di Vigliano Biellese - Vigliano Biellese (BI) per la manifestazione ViVigliano 2022; € 2.500,00 Associazione Ricerca e Spettacolo Teatrando – Biella - per la manifestazione Spettacolo Itinerante Estivo 2022 "Paura"; € 2.500,00 Associazione Amici del Vernato – Biella - per la manifestazione Vernato Viva(ce); € 2.000,00 Future Tradizioni Aps – Mongrando (BI) - per la manifestazione Dosman - Arte, Cultura, Benessere; € 2.000,00 Comune di Candelo - Candelo (BI) - per la manifestazione Festival del Libro al Ricetto di Candelo - storie che abbracciano la Storia; € 2.000,00 Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore ‘Aps – Occhieppo Inferiore (BI) - per la manifestazione "Aprile in musica", Rassegna musicale - Quindicesima Edizione; € 1.500,00 La Finestra sull'arte - Valdilana (BI) - per la manifestazione I venerdì letterari della Finestra sull'Arte - 2022; € 1.000,00 Cortocircuito Aps - Biella - per la manifestazione Inclusion Code: il linguaggio dell'uguaglianza.