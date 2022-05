A Villa del Bosco la terza tappa di "Camminando tra Baraggia e Bramaterra"

Terza tappa di “Camminando tra Baraggia e Bramaterra”, domenica 15 maggio con partenza alle ore 9,30 a Villa del Bosco, piazza del Comune. L’iniziativa è partita nel mese di marzo a Gifflenga e proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori date nei restanti Comuni dell'Unione tra Baraggia e Bramaterra: il 22 maggio quarta tappa a Castelletto Cervo.



Nel corso delle tappe ai partecipanti viene rilasciata la Credenziale dei cammini, da completare con i timbri delle varie uscite. "L’attività fisica è una straordinaria medicina, non solo per il fisico, ma soprattutto per superare momenti difficili, rende più creativi e riduce il carico mentale - dice la dottoressa Milena Vettorello, Dirigente Medico Medicina dello sport e attività fisica e Referente Promozione della salute ASL BI.



Per informazioni sulla camminata gratuita è possibile rivolgersi al numero telefonico 3408777865 oppure all'indirizo https://aslbi.piemonte.it/camminando-tra-baraggia-e-bramaterra/.