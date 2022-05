Ponderano: più sicurezza nelle scuole con più telecamere

Era uno dei punti del programma elettorale e la giunta Locca lo sta portando avanti. L'esecutivo ha firmato proprio in questi giorni un atto di indirizzo per implementare l'impianto di videosorveglianza del plesso scolastico di via Carducci - piazza Alpini d'Italia.

"Ci sono già delle telecamere - spiega il sindaco Roberto Locca - dove ci sono i plessi scolastici, ma avevamo promesso che avremmo cercato di implementare il sistema e piano piano riusciamo a fare tutto quello che avevamo messo nel programma elettorale. E' solo una questione di una maggiore sicurezza, non è una scelta dettata da particolari episodi", sottolinea Locca.