51 le attivazioni dello Spid all'ospedale di Biella nell'ambito di "Spid In Ogni Dove Tour"

"Spid In Ogni Dove Tour" ha fatto tappa all'Ospedale di Biella mercoledì 11 maggio.

L’iniziativa itinerante gestita dall’Associazione di Promozione Sociale Migliorattivamente è stata ospitata al Punto Informativo presso l’atrio centrale, per il supporto gratuito ai cittadini interessati (previa iscrizione via mail fino a esaurimento posti) ad attivare lo SPID in maniera facilitata.

Sono state 51 le attivazioni effettuate.

Contestualmente, lo sportello dell’ASLBI si è reso disponibile per affiancare gli interessati nell’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Piemonte.