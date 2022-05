L'Alberghiero a scuola di arte bianca nel Lodigiano

Due classi dell’istituto Alberghiero di Valdilana/Mosso sono andate in visita guidata, nei giorni scorsi, in Lombardia, per completare un percorso scolastico legato alla produzione e alla storia del pane.

I ragazzi e le ragazze delle classi 4, infatti, si sono recati nel Lodigiano a visitare il Museo del Pane e dell’Agricoltura.

“Una visita importante e proficua, legata allo studio fatto nei mesi scorsi in aula e alle esercitazioni svolte in cucina - spiega Alberto Regis, docente di Cucina e promotore dell'iniziativa -. Nel corso dell’anno infatti abbiamo affrontato attraverso le Unità didattiche di apprendimento, diversi argomenti legati agli ingredienti o alle tecniche di produzione, oltre naturalmente ad aspetti nutrizionali e cenni storici sui cereali. Il Museo in questo senso è un luogo speciale, con materiali, strumenti e spazi dedicati e illustrati che per il nostro corso di studio hanno rappresentato un’occasione di approfondimento importante”.