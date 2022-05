Altro fine settimana intenso per la sezione femminile della Ginnastica APD Pietro Micca FOTO

Sabato 8 e domenica 9 maggio trasferta a Napoli per Viola Mantoan nella difficilissima finale nazionale del campionato allieve Gold L2. Viola sabato scende in campo determinatissima a conquistare la finalissima del giorno dopo e lo fa con una prestazione eccellente senza sbavature piazzandosi undicesima.

Nella finalissima l’emozione gioca qualche scherzo ma la ginnasta della Pietro Micca chiude con un ottimo 23 posto nazionale e tanto margine di miglioramento.

Domenica a Torino scendono in campo le ginnaste del campionato Silver e le soddisfazioni non sono mancate.

In LD A3 scendono in pedana le "piccole" di casa Pietro Micca: Amelia Carbone che sale sul gradino più alto del podio facendo suo anche il miglior punteggio alla trave e la compagna, Aurora Borghetto che conquista la quinta posizione, ottenendo un bel terzo posto a corpo libero.

In LD J2 oro per Federica Destefanis che conquista il primo posto alla trave con un'esecuzione precisa.

In LE J2 - Alice è quarta per un soffio con il miglior punteggio a volteggio.

In LD S1 Martina Polto è oro con una bellissima prestazione che la vede primeggiare alle parallele, al volteggio e al corpo libero.

In LE S1 -Giorgia Mazzola è argento sui quattro attrezzi con una gara di potenza che la vede al primo posto alle parallele. Per Arianna Bottigella quarto posto all around, la medaglia di legno viene addolcita dalla vittoria a corpo libero frutto di una prestazione elegante e coinvolgente. Per Valentina Carnini sesto posto generale e terzo posto per il suo corpo libero preciso e curato.



Ora per le ragazze si spalancano le porte per le finali nazionali che si terranno a fine giugno a Rimini.

Soddisfazione da parte degli allenatori Noemi Ferraris, Giulio Antoniotti e Laura Martinelli per tutto il lavoro che le ragazze svolgono in allenamento ripagato dalle ottime prestazioni e per la direttrice tecnica Marica Giovannini che non può che essere orgogliosa delle sue atlete.