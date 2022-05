Sabato a Busca, nel cuneese, si discute di meteo e clima tra droni, mongolfiere e anche in teatro

L'edizione di quest'anno programmata per Sabato 14 maggio a Busca è la numero 11 per la Giornata della Meteorologia. Datameteo Educational insieme a tanti partners e sostenitori propone un'intera giornata di iniziative a appuntamenti immersi nel Parco dell'Ingenio per parlare di cambiamento Climatico , di meteorologia ma non solo.

Il programma prevede infatti oltre alle conferenza una serie di iniziative collaterali come l'esposizione di DRONI con DRONMETEXPO22 , le MONGOLFIERE IN VOLO e a terra tutte da scoprire , uno spettacolo teatrale sul tema cambiamenti climatici, la mostra fotografica sul clima. Ogni iniziativa è strettamente legata al tema che sta condizionando tutta l'umanità, le nostre abitudini e anche il nostro territorio. La siccità severa di questi mesi, la mancanza di acqua, gli incendi sempre più frequenti sono solo i primi sintomi di un'impatto devastante del cambiamento climatico che sta mostrando brutalmente quanto può cambiare in breve tempo l'ambiente e l'economia globale e locale.

Nella sede del Parco Museo dell'Ingenio il programma prevede

AL MATTINO

- dalle 6.30 voli in mongolfiera per un'esperienza turistica "In volo al cospetto del Monviso" Prenota qui https://giornatameteo.com/ispirazioni.ph p e volo della “Air Chair Duo”, una delle poche mongolfiere al mondo attrezzate per disabili

- dalle 9:00 DRONMETEXPO22 - esposizione di droni in ambito professionale e amatoriale con un CORSO GRATUITO sulla fotografia aerea con i droni in collaborazione con Euro Drone di Boves. Iscriviti https://giornatameteo.com/corsometeo.php

- la mostra fotografica "The Human Element" raccoglie una ventina di scatti a cura di James Balog, da quarant'anni una delle principali voci dell'ambientalismo mondiale.

AL POMERIGGIO

- continua l'esposizione di droni con DRONEMETEXPO22

- dalle 15.30 Balloon Theater: esplora la mongolfiera dall'interno provando il caldo soffio del vento per vivere una emozione sulle nuvole stando a terra

- alle 16:00 conferenza di esperti: al cambiamento climatico è meglio crederci (valido come corso di aggiornamento gratuito 2 crediti formativi insegnanti) iscrizioni qui https://giornatameteo.com/corsometeo.php#iscriviti

- dalle 17.30 mongolfiere nel cielo di Busca

- alle ore 21.00 al Teatro di Busca "Catastrofi a scelta" spettacolo teatrale dal linguaggio impetuoso che con ironia e cinismo guarda a vecchie e nuove crisi. Disastri climatici, pandemici, economici che ci colpiscono proprio quando pensavamo di essere usciti quasi indenni da un secolo che le catastrofi pensava di averle superate quasi tutte.

L'evento è organizzato a favore de "Una mano per i bambini ONLUS" che si occupa di progetti di scolarizzazione nelle Filippine . L'evento è organizzato da Datameteo Educational e i partners tra cui il Comune di Busca, l'Associazione Ingenium, Jonh Aimo Balloons, Culture Lontane, LRC SERVIZI, Giro in Mongolfiera , Istituto Grandis di Cuneo, Istituto comprensivo di Busca e l'Istituto Virginio Donadio sede Alberghiero di Dronero.