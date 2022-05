Mercato criptovalutario: occhi puntati su Bitcoin, Dogecoin e Solana

Gli ultimi anni sono stati molto interessanti per il mercato criptovalutario; la capitalizzazione di tale mercato ha raggiunto e ormai da tempo superato i 1.000 miliardi di USD, con picchi di 3.000 miliardi di USD.

Analizzando singole valute digitali, i record di capitalizzazione di valore per alcune tra le più importanti crypto, come ad esempio Bitcoin, è stato raggiunto a novembre 2021; in questo momento il mercato delle valute digitali sta passando un momento di orso, ma gli analisti attendono la risalita del mercato, sicuri del fatto che la ripartenza avverrà presto.

Investimenti in crypto: la scelta delle valute digitali più promettenti

Gli analisti concordano nell’affermare che il momento è propenso per investire in criptovalute, in quanto si attende un aumento graduale del loro valore. Nonostante si tratti di una tipologia di investimento ad alto rischio, in quanto le monete digitali sono molto volatili, esistono alcune crypto su cui gli analisti suggeriscono di poter puntare.

Bitcoin: la criptovaluta più famosa al mondo con un’ottima prospettiva di crescita

Come si evince leggendo la spiegazione di GuidaCriptovalute.com , Bitcoin è la valuta digitale più conosciuta al mondo, non solo perché è la prima ad essere stata creata, ma anche perché ha delle solide basi che ne fanno una valida alternativa alle altre criptovalute che si stanno imponendo sui mercati. La visione che si ha nei confronti di questa valuta digitale è sempre meno speculativa e sempre più come un‘alternativa reale alle valute e, in alcuni casi e per alcuni investitori, alternativa anche al bene rifugio per eccellenza quale l’oro. Bitcoin viene ormai accettata come mezzo di pagamento in molti negozi ed alcuni governi la stanno affiancando alle valute ufficiali.

Per tutti questi motivi gli analisti e i trader esperti puntano su Bitcoin; se alle ragioni appena citate si aggiunge anche il fatto che attualmente il suo valore è ben sotto al livello di valore che tutti prospettano e pensano che possa raggiungere, Bitcoin diventa una delle più importanti crypto su cui poter investire oggi, per sperare in una buona crescita futura di valore.

Dogecoin: il meme token volatile, ma ormai affermato

Dogecoin è un meme token nato nel 2013, che in pochi anni ha raggiunto un enorme capitalizzazione, fino a 50 miliardi di dollari. È andata alla ribalta tra i trader grazie all’iniezione di fiducia e liquidità che l’investitore Elon Musk ha fornito, puntando su questa criptovaluta. Questa crypto, nata come un meme, attualmente può essere utilizzata per pagare beni e servizi, garantendo nella sua caratteristica di essere completamente decentralizzata, ottimi livelli di sicurezza e anonimato.

È al momento chiaro quanto questa crypto sia volatile; il suo andamento è stato negli anni estremamente aleatorio, influenzato da dichiarazioni e tweet. Ma nonostante questa sua caratteristica, gli analisti puntano molto su Dogecoin; ritengono che, anche attraverso l’analisi dei grafici dell’andamento del suo prezzo, possa crescere molto nei prossimi mesi, diventando una tra le più gettonate criptovalute su cui poter investire, nella speranza di una rapida e repentina crescita di valore.

Solana: la blockchain sicura con ottime prospettive di crescita

Solana è una crypto che si basa su di una blockchain, che ha come obiettivo quello di permettere transazioni sicure, attraverso un sistema che elimina la congestione che si può verificare in funzione della larghezza di banda della rete. Con Solana è possibile infatti elaborare fino a 50.000 transazioni al secondo. Questa valuta digitale quindi si basa su di un progetto ben avviato e concreto, che garantisce, oltre che sicurezza nei pagamenti, anche ottima scalabilità e decentralizzazione.

Il valore di Solana ha visto dei picchi interessanti per gli investimenti speculativi, ma gli analisti sono dell’idea che, essendoci alla base un progetto ben avviato e con ottime prospettive, il valore di questa criptovaluta non potrà che crescere nl tempo; per questo motivo è una valuta su cui i trader puntano nel futuro.