Selvatica, boom delle visite didattiche con oltre 1500 bambini e ragazzi

Grande successo per i laboratori didattici organizzati nell’ambito di Selvatica Arte e Natura in Festival, con lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.

Come viene segnalato dagli operatori di Clorofilla soc coop, l’ente che organizza i laboratori e le visite didattiche, sono già oltre 500 i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che hanno partecipato con grande interesse agli incontri proposti. Non solo studenti delle scuole di Biella ma anche del canavese e di altre parti del Piemonte hanno potuto tuffarsi nel mondo animale e conoscere la biodiversità giocando e divertendosi.

Altri 1000 studenti sono già prenotati da qui a fine Festival per una di queste visite didattiche: Selvatici per natura!, Natura in gioco, Nulla è come sembra..., Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale.

Per adulti e famiglie proseguono invece gli incontri organizzati nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa:

Domenica 15 maggio, alle 18, si parla di ghepardi con “Macchie in dissolvenza - Tracce di speranza per il mammifero più veloce del Pianeta?”, presentazione a cura del Cheetah Conservation Fund Italia, con Betty von Hoenning O’Carroll, Presidente dell’associazione.

Domenica 22 maggio, alle 18, la zoologa, scrittrice e “lupologa” Mia Canestrini presenta il suo libro “La ragazza dei lupi. La mia vita selvaggia tra i lupi italiani”.

Sempre nell’Auditorium di Palazzo Gromo Losa prosegue anche la Retrospettiva dedicata al “Sondrio Film Festival” - Mostra Internazionale dei Documentari sui Parchi in collaborazione con Centro Documentazione Aree Protette – Comune di Sondrio. Ecco le proiezioni in programma:

Sabato 14 maggio, h 16.30 Il clan delle marmotte; Venerdì 20 maggio, h 21.00I prati, un paradiso perduto?; Venerdì 10 giugno, h 21.00 Sesso, bugie e farfalle; Sabato 11 giugno, h 16.30 Macro mondi – il prato degli orrori