Nuovo sopralluogo al Mottarone: “Più chiare le cause della rottura della fune”

"Le nostre attivita' stanno chiarendo le cause del crollo: alcune erano gia' note a tutti, appena il fatto era avvenuto. Sulle altre cause, cioe' in particolare sul perche' questa fune si sia rotta, abbiamo oggi un quadro piu' chiaro".

Lo ha detto oggi pomeriggio alla conclusione del sopralluogo dei periti alla stazione di monte della funivia del Mottarone, il professor Antonello De Luca, capo del collegio dei tecnici nominati dal giudice delle indagini preliminari.