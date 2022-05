Sandigliano: Fuori strada in rotonda, conducente in ospedale FOTO

Poco dopo le 13, e per cause da verificare, in località Sandigliano all'altezza della rotonda sulla SP400 un'auto è uscita di strada finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. La conducente, molto spaventata, è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 che l'hanno poi presa in carico per il trasporto in ospedale dove verrà sottoposta alle visite necessarie. La Polizia Locale di Occhieppo e Sandigliano si è occupata dei rilievi del sinistro mentre i Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza il mezzo e lo scenario.