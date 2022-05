Non è rimasto ferito il 28enne alla guida, rimasto coinvolto nell’incidente stradale avvenuto ieri sera, 11 maggio, a Pray. Stando alle ricostruzioni di rito, un cinghiale è sbucato all’improvviso in mezzo alla strada, in prossimità dell’ecocentro, ed è stato travolto da un’auto.

Nell’impatto, l’animale è riuscito a sopravvivere e si allontanato nella boscaglia circostante; danni, invece, per il veicolo guidato dal giovane. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.