Problemi alla viabilità nel primo pomeriggio di ieri, 11 maggio, tra i comuni di Zumaglia e Pettinengo per una pianta caduta in mezzo alla strada. Il fatto è stato segnalato alle forze dell’ordine da alcuni automobilisti in transito. In seguito, l’albero è stato rimosso così da ripristinare il traffico e il tratto interessato.