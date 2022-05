Infortunio sul lavoro a Sandigliano, feriti due uomini

Lieve infortunio sul lavoro nella giornata di ieri, 11 maggio, in una ditta di Sandigliano.

Per cause da accertare due uomini di 40 e 57 anni sono rimasti feriti e assistiti dal personale sanitario del 118: entrambi, secondo le prime ricostruzioni, erano impegnati in una serie di interventi di manutenzione ad alcuni estintori e stavano transitando su un passaggio formato da alcune griglie.

Una di queste avrebbe ceduto e sarebbero finiti a terra facendo un volo di circa un metro e mezzo. A seguito della caduta, uno dei due è stato trasportato in Pronto Soccorso per un sospetto trauma cranico; l’altro, invece, avrebbe riportato qualche escoriazione ed è stato medicato.

Sul posto, oltre al 118, anche i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l’esatta dinamica dell’accaduto.