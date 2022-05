Non rispondeva alla chiamata del padre che, sicuro che fosse in casa e che fosse successo qualcosa, ha immediatamente allertato i soccorsi per la figlia.

Vigili del Fuoco e 118 sono arrivati in via Torino, questa mattina alle 7,30, dove la giovane, che effettivamente necessitava di aiuto, nel frattempo si era ripresa ed aveva aperto la porta in autonomia. I sanitari si sono occupati delle prime cure e della presa in carico della ragazza peer gli accertamenti necessari.