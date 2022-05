Le fiamme viste dai vicini, questa notte poco dopo le 2, su un balcone di un alloggio in via Bolzano a Biella hanno fatto temere il peggio. Per fortuna l'incendio, spento velocemente dai Vigili del Fuoco, era circoscritto al materiale posto all'esterno e non ha intaccato l'appartamento. Nessuna danno alle persone.