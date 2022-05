Sardi e Frati Francescani Minori di Biella: solidarietà pro Ucraina all’Eurospin di Cossato

Continua la campagna di solidarietà lanciata da “Su Nuraghe” in favore della popolazione ucraina. Nella sede di via Galileo Galilei, 11:

Venerdì 13 maggio, ore 21:00-23:00, vengono raccolti generi prima necessità: pannoloni per adulti - assorbenti igienici - bende - cerotti - calze - t.shirt – boxer; beni alimentari: carne e tonno in scatola - zuppe pronte - cibo in busta – omogeneizzati.

Mercoledì 18 maggio, ore 09:00-12:00, a Cossato, presso Eurospin, in Piazza Piave, 4, sarà possibile consegnare nelle mani dei volontari di “Su Nuraghe” nella postazione allestita negli spazi adiacenti il supermercato.

Una buona occasione anche per trascorrere qualche momento in amicizia all’insegna della solidarietà concreta.

La campagna di fraterna carità si svolge in collaborazione con i Frati Francescani Minori con consegne anche presso il convento di Biella adiacente la Basilica di San Sebastiano, in via Agostino De Fango, 4; da martedì a venerdì, con i seguenti orari: 10:00-11:30; al pomeriggio: 15:30-17 (sabato, domenica e lunedì non si raccoglie).È anche possibile fare versamenti “Pro Ucraina” direttamente nella sede del circolo.

In alternativa, il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato: Biverbanca/Banca di Asti, Agenzia di via Dante, 4, Biella – intestato a: Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Biella. IBAN IT 17 G 06085 22303 000015749550, specificando nella causale: “Pro Ucraina”.

I beni raccolti verranno portati direttamente nei luoghi del conflitto con apposito viaggio di missione in programma nei primi giorni di giugno.