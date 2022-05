Gaglianico in Portogallo con il progetto Erasmus + Sport

Nel 2020 il Comune di Gaglianico, partner capofila, insieme a Viana do Alentejo (Portogallo), Krsko (Slovenia) e Svilengrad (Bulgaria) ha partecipato al bando Erasmus + Sport presentando il progetto “Skills for Health & Sport in EU small communities”, approvato e finanziato dall’Unione Europea.

Il progetto inizia a Gennaio 2021 e terminerà il 31 Dicembre 2022 con l’obiettivo di sviluppare e promuovere la salute pubblica attraverso l’incontro, lo scambio e la condivisione di attività sportive innovative nelle varie municipalità protagoniste. Ecco quindi che negli scorsi giorni, dal 5 al 9 Maggio, la delegazione gaglianichese (Eleonora Selva Responsabile Progetto, Mario De Nile Assessore allo Sport e Pia Aspesi Consigliere con deleghe per la Comunicazione) è “volata“ in Portogallo, precisamente nel Comune di Viana do Alentejo, che rappresenta la seconda tappa del programma, iniziato proprio a Gaglianico nel Luglio 2021. Il viaggio è stata un’occasione di unione, condivisione, crescita e arricchimento, durante il quale le delegazioni ospitate (Italia, Slovenia e Bulgaria) hanno avuto modo di accogliere e vivere insieme al Comune di Viana do Alentejo la bellezza e l’importanza del benessere e della salute fisica.

«Durante questi 5 giorni - spiega Eleonora Selva consigliere con deleghe alle Politiche Giovanili nonché responsabile del Progetto Erasmus + Sport - abbiamo avuto modo di confrontarci e di apprendere le diverse modalità di realizzazione degli obiettivi. Nello specifico il comune portoghese che ci ha ospitato ha orientato la sua attività di supporto fisico e psicologico sulla popolazione anziana fortemente colpita dalla pandemia Covid-19. L’efficacia del lavoro svolto ha sottolineato come il benessere di una generazione all’interno di un territorio possa avere ripercussioni positive anche sulle altre e di questo ne faremo tesoro».

Prossima tappa Svilengrad in Bulgaria dal 16 al 20 giugno cui seguirà Krsko in Slovenia a settembre per chiudere nella nostra Gaglianico ad ottobre.