A "Candelo Città Possibile" piace il progetto del nuovo Belvedere

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del gruppo di minoranza nel Comune di Candelo "Candelo Città Possibile" Renzo Belossi e Fabrizio Ceria.

"Nel consiglio comunale di lunedì 9 maggio per la prima volta è stato affrontato seriamente in Consiglio il tema del piano turistico comunale unitamente al progetto/idea del nuovo belvedere da realizzare in collaborazione con Fondazione Pistoletto. Finalmente, dopo due anni e mezzo di richieste e rimostranze, Sindaco e giunta sono riusciti a discutere di un tema diventato determinante per Candelo come il turismo. Il progetto di collaborazione con il Comune per il nuovo belvedere è stato illustrato in aula dal direttore della Fondazione Pistoletto. Pensiamo che l'idea proposta, che da come è stata presentata sarà frutto di un percorso partecipativo da affrontare con la comunità candelese, e non un'opera calata dall'alto, possa essere interessante da un punto di vista di sviluppo turistico e attrattività verso l'esterno.