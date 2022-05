Biella, attenzione lavori in corso in varie vie, ecco quali

Da lunedì 23 apriranno diversi cantieri in città. Per questo motivo è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati, dal 23.05.2022 al 13.06.2022 con orario 8.00-18.00, eccetto autorizzati per l’esecuzione dei lavori, nelle seguenti aree a) Via Nazario Sauro 3 b) Via Addis Abeba 2 c) Viale Roma angolo via Carso d) Via Macallè 68 e) Piazza Curiel 10/a f) Via Rosselli 10 g) Via Lombardia 20 h) Via Umbria angolo via Rosmini i) Via Cavour 19 (non il 11/06/2022) j) Via Pajetta 23 k) Via Zandonai 6 l) Via Rosazza 6 m) Strada della Grizia 8 n) Strada Cascina Cortella 26 o) Strada dei Passeri p) Strada della Nera 21 q) Strada Barazzetto Vandorno 108 e155 (non il 11/06/2022) r) Strada Cantone Masserano Calaria 78 e 153 s) Via Juvarra 38 Area di cantiere: 60mq giornalieri.

Negli stessi punti è istituito il limite di 30 km/h, il restringimento della carreggiata e, il senso unico alternato regolato da movieri (no semafori).