"Voglio vivere in montagna", Pettinengo è il Comune che piace di più, finanziate 6 domande su 8

Nell'ambito del bando regionale "Voglio Vivere in Montagna", "Il balcone del Biellese" assieme a Chiusa di Pesio in provincia di Cuneo, è il Comune che ha ricevuto più domande di trasferimento da parte di persone che abitano in città. E in questi giorni è stata approvata la graduatoria definitiva del bando della Regione e a Pettinengo sono state accettate 6 domande su 8.

Soddisfatto il sindaco Gian Franco Bosso: "E' un peccato per le altre 2 persone ma la Regione è riuscita a finanziarne sono 6. Siamo comunque contenti perchè per noi è una bella notizia".

Per quanto riguarda le province di destinazione, le 116 domande che hanno ottenuto i contributi sono relative a comuni in provincia di Torino, 79 Cuneo, e 42 a Biella. Le altre sono 25 ad Alessandria, 21 nel Vco, 11 a Vercelli, 5 a Novara, 3 ad Asti.

Nel dettaglio, i comuni biellesi che hanno ottenuto il finanziamento sono: Andorno Micca, Bioglio, Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Donato, Graglia, Mezzana, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Superiore, Quaregna Cerreto, Pettinengo, Pollone, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Sordevolo, Sostegno, Tollegno, Vallanzengo, Zubiena e Zumaglia.

E per la precisione a Pettinengo ne sono state accettate 6 su 8 arrivate, che scendono a 3 a Sagliano, Graglia e Zumaglia, quindi 2 a Camandona, Mezzana, Vallanzengo, Pollone, Ronco, Sordevolo e Bioglio. Negli altri comuni è arrivata una domanda.