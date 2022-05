"Grazie a tutto il personale dei reparti “Medicina C” e “Hospice” dell’Ospedale" una lettrice scrive

Sono a scrivere queste poche righe, a nome mio e della mia famiglia, per ringraziare tutto il personale medico e ausiliario dei reparti “Medicina C” e “Hospice” dell’Ospedale degli Infermi di Biella. Nei giorni scorsi ci siamo ritrovati catapultati in un vortice di paure, speranze, dolore, ma a dover comunque prendere decisioni difficili sia dal lato emotivo che psicologico.

Ebbene, immersi in questa realtà, che egoisticamente pensi possa capitare solo agli altri, abbiamo trovato “PERSONE” prima che personale medico, che si sono prese cura del nostro famigliare e di noi. Inoltre vorrei che, prima di criticare sempre e comunque, prima di “sparare a zero”, tutti si prendessero un attimo per riflettere sul lavoro che fanno queste persone, perché di questo si tratta, di persone, non di macchine, e della realtà che si trovano ad affrontare e gestire ogni giorno, e il più delle volte, non adeguatamente remunerati e riconosciuti. Ancora un grazie di tutto cuore, buon lavoro