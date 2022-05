Alle elezioni di ieri sera, 10 maggio, è stata riconfermata la squadra già in carica della Pro Loco di Ailoche. Due i nuovi ingressi. A guidarla la presidente Lucia Maltese, eletta all’unanimità da tutti i soci partecipanti alla riunione: sarà affiancata dalla vice Michela Piga, dal segretario Simone Boscarolo e dal tesoriere Ivana Morano.

“Ringrazio per il lavoro svolto in questi anni – confida Maltese - Siamo una bella squadra, una vera famiglia che ha tanta voglia di fare per il territorio”.