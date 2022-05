Sul podio a Minervino il WF Biella al 1° torneo internazionale di calcio camminato, FOTO

Domenica 8 Maggio si è giocato il primo torneo di internazionale di Walking Football per Club in terra Pugliese, organizzato dal WF Minervino Murge 2017, con il patrocinio della propria Amministrazione Comunale e la collaborazione della Confederazione Italiana Walking Football.

Lo Stadio Comunale di Minervino ha ospitato 8 squadre, con rappresentanza straniera del Quimper (Francia) e Neath Dragons (Galles) oltre che la Polisportiva Cilentana di Agropoli per la Campania, Il WF Biella e la Sparta Novara WF Piemontesi, La Enotria Walkers composta da una mista tra Pugliesi e Piemontesi e due squadre della società locale si sono disputate il trofeo in palio su 4 campi predisposti sul comunale.



Il meteo non ha aiutato molto i giocatori in campo e un paio di scrosci di pioggia hanno accompagnato i giocatori che imperativamente dovevano avere più di 50 anni per scendere in campo, ma la ciliegina sulla torta è stata la presenza in campo per alcuni minuti nelle due compagini di Minervino di Pasquale Labbate di 81 anni e Silvestri Angelo di 83 veri esempi del perché l’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. Vi è stato in campo un discreto livello tecnico, infatti le due principali finaliste sono arrivate ai calci di rigore per l’assegnazione del 1° posto ed il WF Biella ha avuto la meglio sul WF Minervino Murge 2017 A, dopo aver terminato il regolare incontro sul risultato di 1-1 i piemontesi si sono imposti per 4-3 dal dischetto.