Pallamano, doppio ko per Vigliano

Ritorno alle gare di campionato domenica 8 maggio per la sezione pallamano di FC Vigliano Polisportiva che nel campionato regionale under 15 maschile è stata sconfitta prima da Città Giardino Pallamano con il punteggio di 19-2 e poi da Derthona 29-10 nella gara di chiusura della giornata.

La squadra viglianese è scesa in campo nella prima partita con Città Giardino molto impaurita da avversari di gran lunga superiori sul piano fisico, ma dopo i primi minuti la tensione è calata e l’attacco giallorosso ha giocato in modo più fluido generando quell’azione tipica della pallamano che ha portato il classe 2010 Christian Ganozzi ad un tiro pulito dalla posizione di pivot. Il numero 2 giallorosso ha perfettamente ricevuto la palla da Andrea Mariuzzo e tirato in porta, vedendosi però negata la gioia della prima rete per invasione nonostante un autentico boato da parte del numeroso pubblico presente sulle tribune della palestra Coppi di Tortona.

Nessun problema, solo una sempre maggiore grinta ha saputo fare in modo di portare nuovamente la squadra di capitan Mariuzzo a replicare l’azione precedente. Ancora Ganozzi e ancora un fischio arbitrale. Questa volta per assegnare un tiro di rigore. Dai sette metri è designato al tiro il classe 2009 Simone Mantio che, emozionato tira sopra la traversa. L’errore non ha però scoraggiato la squadra che ha saputo stringere i denti e mantenere una difesa attenta a limitare il più possibile avversari per la maggior parte del 2007 fino alla ripartenza lanciata dal 2010 Gabriele Onnis, proseguita da Mariuzzo che, dopo aver ben attaccato lo spazio ha saputo scaricare palla all’accorrente Ganozzi. Tiro preciso dalla linea dei sei metri con la palla che si infila in rete per l’immensa gioia del numero 2 giallorosso.

La gara prosegue su questa falsariga per l’intero tempo di gioco, ma la difesa torinese stringe sempre di più gli spazi e i tiri viglianesi si spengono quasi sempre sulle braccia del portiere di Torino. L’incontro termina 19-2.Nella seconda partita di giornata è sfida ai padroni di casa di Derthona che hanno dalla loro la libertà mentale di poter giocare senza alcun assillo di risultato, avendo raggiunto con largo anticipo la qualificazione alla Final Four di Area 2 (Piemonte, Liguria, Lombardia).La squadra di casa parte quindi libera di mente, facendo valere la grande differenza tecnica in difesa ed in attacco, il parziale iniziale è un 6-0 di quelli che spezzerebbero le gambe a qualsiasi squadra, ma non a quella giallorossa. È in fatti ancora Ganozzi, particolarmente ispirato e motivato, che sigla la prima rete viglianese a cui seguono il pregevole pallonetto di capitan Mariuzzo e la rete dell’altro classe 2009, Nazario Augelli che rientra alle competizioni proprio oggi dopo due anni di stop totale.

Il secondo tempo prosegue sulla falsariga del primo con la squadra giallorossa che gioca sempre più sciolta e cerca costantemente la rete riuscendoci in altre sette occasioni per un punteggio finale che si fissa sul 29-10 a favore di Derthona.

Ecco le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli a fine giornata: ”Una mattinata decisamente tesa per i ragazzi. Ho percepito da subito questa tensione e abbiamo fatto tutto il possibile affinchè i ragazzi arrivassero alle gare il più tranquilli possibile. Sono felicissimo delle loro prestazioni. Hanno sempre lottato caparbiamente e si sono messi a disposizione l’uno dell’altro. Il rientro in squadra di Nazario è stata una piacevole sorpresa e le due reti di Christian Ganozzi altrettanto motivo d’orgoglio per tutti noi. Tutta la squadra si è però comportata da tale e ne è scaturito un prendersi responsabilità da parte di tutti i componenti. Tutti sono andati al tiro più di una volta, ma il grande coraggio lo hanno dimostrato soprattutto nell’affrontare avversari di stazza fisica superiore senza timore. Ho avuto un confronto con tutti a fine giornata, è stato piacevole sentire da loro che hanno percepito miglioramenti sia in difesa sia in attacco”.

Vigliano è ora atteso da una manifestazione promozionale riservata alle annate 2009 e successive, presso la palestra comunale di Vigliano. Per ciò che concerne il campionato Under 15 la prossima giornata sarà quella conclusiva di domenica 15 maggio a Frossasco (TO).