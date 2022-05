"Cerco un sogno" di Enrico Frandino in finale a Chianciano Terme a "Promuovi la tua musica"

"Cerco un sogno" di Enrico Frandino in finale a Chianciamo Terme a "Promuovi la tua musica"

Grande traguardo per "Cerco un sogno" la canzone scritta da Enrico Frandino e cantata da Giovanni d'Iapico per la casa discografica Audiofollia di Arezzo.

La canzone approda alla finale di "Promuovi la tua musica", prestigioso contest giunto alla quarta edizione che si svolgera' a Chianciano Terme l'11 giugno nella splendida cornice del Parco Acquasanta, dopo aver sfiorato l'anno scorso la fase finale di Sanremo Giovani.

La canzone era stata pubblicata sulle maggiori piattaforme digitali di tutto il mondo da Youtube a Spotify a TiK ToK e altre, fino alle piattaforme estere. In Corea e' stata nella top ten per 10 settimane cosi' in altri paesi dei 5 continenti.

"E' un sogno che si avvera - dice il Poeta dell'anima - sono emozionatissimo! e ascoltare dal vivo questa canzone in una finale cosi' importante mi dara' grande gioia, e' una vetrina straordinaria, che ha raccolto l'eredità di "Chianciano musica" prestigioso festival che si e' tenuto fino agli anni 80 e che ha visto creare generazioni di cantautori e artisti straordinari".