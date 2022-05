Come eliminare la muffa dai muri definitivamente

Il problema della muffa in casa è sempre attuale e se possibile ancora più sentito negli ultimi tempi in seguito all’emergenza sanitaria che ci ha visto trascorrere molto più tempo rispetto al passato tra le mura domestiche, alle ristrutturazioni messe in atto grazie agli incentivi statali e al cambiamento climatico.

Questi fattori hanno visto da un lato crescere il tasso di umidità relativa presente in casa che ha prodotto fenomeni di condensa e dall’altro “sigillare” le abitazioni con serramenti a prova di dispersione di calore e all’installazione di cappotti termici.

Sappiamo che la muffa, presente ovunque con le sue spore fluttuanti nell’aria, si nutre principalmente di acqua. Queste particelle, quando trovano un “terreno fertile” come le pareti umide dentro casa, vi si appoggiano “riattivandosi” nell’arco di brevissimo tempo. Alle spore sono sufficienti 15 minuti per passare dallo stato di latenza allo stato vitale, quando l’umidità aumenta.

Le muffe idrofile si sviluppano in 48 ore: nell’arco di questo brevissimo tempo si formano sulle pareti i primi e piccolissimi segni di muffa, pronti a diffondersi sulle superfici umide dentro casa.

Eliminare la muffa da condensa in modo definitivo, non è facile. Non sono sufficienti i classici metodi fai da te (aceto, bicarbonato, ecc.) capaci per lo più di togliere dalla vista le antiestetiche macchie nere per breve, anzi brevissimo tempo.

Il primo passo da fare nella lotta contro la muffa dentro casa è ridurre l’umidità per evitare la formazione della condensa.

Come si forma la condensa in casa?

La condensa consiste nel cambiamento di stato del vapore acqueo quando incontra aria o una superficie fredda: passa così dallo stato gassoso a quello liquido.

Nel caso degli ambienti di casa, Il muro freddo a contatto con l’aria calda e ricca di umidità si ricopre di goccioline d’acqua, che costituisce il nutrimento principale della muffa. In questo processo svolge una funzione di rilievo la scarsa aerazione degli ambienti. Un corretto ricircolo d’aria, infatti, consentirebbe di abbassare il tasso di umidità.

Riassumendo la formazione di condensa all’interno delle mura domestiche è generata da:

presenza di un ponte termico;

presenza di un tasso di umidità superiore al 60%;

scarsa aerazione.

Bisogna perciò agire su questi tre elementi per prevenire la formazione della muffa sui muri casa.

Bastamuffa, l'azienda che ha sconfitto la muffa da condensa

Per risolvere in modo definitivo il problema della muffa da condensa, Bastamuffa un’azienda italiana tra le massime esperte nel settore, ha messo a punto un trattamento antimuffa garantito fino a 10 anni.

Non si tratta di un singolo prodotto, bensì di più prodotti che svolgono funzioni diverse:

disinfettante , utilizzando prodotti igienizzanti totalmente atossici;

isolamento termico, attraverso l’applicazione di un rivestimento termico liquido e di una finitura con micro-particelle in vetroceramica. Questi due prodotti creano uno strato protettivo contro umidità e condensa e mantengono il muro più caldo.

Ogni caso di muffa è a sé stante, in quanto sono diversi i fattori che possono concorrere alla sua formazione. È perciò evidente come utilizzare un singolo prodotto come gli spray antimuffa per ogni situazione, non rappresenta la migliore scelta per eliminare il fungo.

È invece essenziale effettuare un’analisi che prenda in considerazione:

età, tipo e qualità costruttiva dell’immobile

livello di coibentazione dell’edificio e classe energetica di appartenenza

posizione geografica e microclima interno alla casa

composizione del nucleo familiare e stile di vita

precedenti trattamenti antimuffa applicati senza successo

tipologia di muffa presente in casa e gravità della contaminazione

È proprio grazie all’analisi di ogni singolo caso e alla predisposizione di un piano di trattamenti personalizzati (utilizzati con riscontri positivi da oltre 13.000 famiglie) che Bastamuffa è in grado di garantire il risultato fino a 10 anni.

In che cosa Bastamuffa si differenzia dagli altri sistemi antimuffa?

Bastamuffa studia le cause che hanno portato alla comparsa della muffa e sulla base dei risultati di analisi di tipo biologico e tecnico predispone un piano di intervento personalizzato.

Il trattamento Bastamuffa non si compone di prodotti chimici come la candeggina e il cloro che, oltre a non sconfiggere la muffa, sono dannosi alla salute di tutta la famiglia.

I prodotti Bastamuffa sono:

facili da stendere

non comportano interventi invasivi

possono essere applicati in autonomia

hanno un costo inferiore rispetto ad interventi più invasivi (come l’applicazione di un cappotto termico)

si applicano in breve tempo

le stanze trattate sono utilizzabili anche durante l’applicazione (i prodotti sono completamente atossici)

La muffa è un inquinante biologico, che ha effetti dannosi sulle persone, generando allergia, attacchi di tosse e problemi respiratori in alcuni casi anche gravi. Eliminarla definitivamente è una priorità per le famiglie e rivolgersi ad esperti del settore rappresenta sempre la scelta migliore!