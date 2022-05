Dal 16 al 23 maggio al Ctv di Biella la mostra sulle vittime della mafia "Parliamone 2022"

“PARLIAMONE”, è un evento promosso dal Coordinamento provinciale di Libera Biella e dall’Associazione NOmafiebiella, il cui titolo parte da una affermazione del giudice Paolo Borsellino “Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene”.

“PARLIAMONE” compie dieci anni e daremo all’evento un significato speciale proponendo una mostra sulle vittime di mafia esponendo lavori predisposti dagli studenti. Il 2022 è un anno particolare perchè ricorrono anniversari importanti per l’antimafia: - Il quarantesimo dell’uccisione del deputato Pio La Torre (strage di Piazza Generale Turba) e del Generale dei Carabinieri Carlo Alberto dalla Chiesa (strage di via Carini); - il trentesimo dell’uccisone dei magistrati Giovanni Falcone (strage di Capaci) e di Paolo Borsellino (strage di Via D’Amelio).

Le “narrazioni” di queste quattro ricorrenze è inclusa in un opuscolo appositamente predisposto per la mostra, arricchito a sua volta da una quinta, per noi molto importante: quella di Nicolò Azoti, sindacalista siciliano ucciso dalla mafia nel 1946, di cui ricorreva, nel dicembre 2021, il 75° anniversario ed a cui è dedicato il Presidio di Libera Biella.

“PARLIAMONE” è anche un nostro omaggio ad Antonina, figlia di Nicolò, che negli anni è sempre stata accanto al nostro Presidio e che purtroppo è mancata nello scorso gennaio.

CENTO NARRAZIONI - Queste cinque “narrazioni” si incrociano con quelle di altre cento illustrate con pannelli in modo semplice ma efficace dagli studenti. Con il loro impegno e grazie anche al prezioso aiuto dei loro insegnanti, in questi mesi hanno dedicato tempo per ricostruire storie di vittime innocenti delle mafie ridando loro: Vita, Memoria e Dignità. Storie che testimoniano una vicinanza ai familiari delle vittime e provano ad accrescere la sensibilità della nostra comunità su questo tema.

Tutte le “narrazioni” dal 16 al 23 maggio 2022, in concomitanza con la ricorrenza della strage di Capaci, verranno esposte al CTV in via Ravetti 6b a Biella. Non solo ma “PARLIAMONE” sarà anche una occasione per conoscere più da vicino la realtà dei beni confiscati: lo faremo mercoledì 18 maggio; esaminare altri progetti realizzati dalle scuole su questo stesso tema: lo faremo il pomeriggio di venerdì 20 maggio. Al termine coofee break a cura degli allievi del “I.I.S. Gae Aulenti - indirizzo alberghiero” con prodotti di Libera Terra. promuovere la campagna per una raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico: lo faremo domenica 22 maggio.

La mostra sarà aperta al pubblico su settimana nel seguente modo: la mattina per le scuole su prenotazione (+39 3202375451); i pomeriggi dalle 14.30 alle 18.30 compresi sabato 21 e domenica 22 maggio 2022.