Biella, al Museo del Territorio si discute di conflitto e geopolitica mondiale

A Biella si torna a parlare di Russia e Ucraina, nell’ambito dell’incontro promossa da Fratelli d’Italia e che sarà in svolgimento venerdì 13 maggio, alle ore 21, al Museo del Territorio in via Quintino Sella 54. Durante la serata verrà esplorata e discussa la situazione geopolitica mondiale e come l’attuale guerra la stia influenzando. Il moderatore Antonio Rapisarda, giornalista di Libero, introdurrà gli interventi dell’Onorevole Andrea Delmastro, responsabile Esteri FdI, e di Francesco Galietti di Policy Sonar.