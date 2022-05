Il biellese Alberto Enoch alla guida del Consorzio Promozione Filati

Alberto Enoch, rimarrà in carica fino al 2024. Presente già nel precedente Consiglio Direttivo, Enoch, biellese, CEO della Servizi Seta Srl –azienda con sede a Biella specializzata nella produzione e distribuzione di filati in 100% seta o in mischia con altre fibre nobili – raccoglie il testimone da Federico Gualtieri, ai vertici del CPF per due mandati consecutivi.

Nel segno della continuità e della massima collaborazione, Gualtieri manterrà però un ruolo attivo all’interno dell’organigramma del Consorzio, affiancando il neo Presidente nel suo mandato con il ruolo di Vicepresidente.

“La sfida che mi aspetta – ha dichiarato Enoch – è entusiasmante e sicuramente impegnativa. In questi anni CPF ha infatti dato vita a numerosi progetti di valore, che non solo meritano di essere mantenuti, ma anche implementati. Ringrazio dunque il mio predecessore per essersi reso disponibile ad essere al mio fianco nella prosecuzione di questo percorso che, nel nome della continuità, ci porterà a traguardare anche nuovi obiettivi”.

“Sono orgoglioso di tutto il lavoro svolto durante la mia presidenza perché ha contribuito a dare una significativa accelerazione alle attività svolte dal Consorzio. Da “Feel the Contest” al successo del digitale, passando per i workshop e i trade show organizzati per il mondo, ogni passo compiutoci ha reso più strutturati, così da rispondere in modo sempre più performante alle esigenze dei nostri associati. Auguro ad Alberto buon lavoro, sicuro che, grazie alla sua esperienza e sensibilità, sapràdare valore aggiunto a tutti i futuri progetti”, ha commentato Gualtieri.

L'elezione di Enoch è stata preceduta dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che vede seduti al tavolo, oltre ad Enoch e Gualtieri, Raffaella Pinori (Pinori Filati spa), Roberta Pecci (Pecci Filati spa), Leonardo Mannelli (Casa del Filato srl), Alberto Corti (Monticolor spa) e Simone Parlamento(Di.Vè spa).